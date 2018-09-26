Erdoğan'ın Anastasiadis ile sohbeti Rumlarda gündem oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile tokalaşıp, sohbet etmesi Ada'da heyecana neden oldu.

TOKALAŞIP SOHBET ETTİLER

Başkan Erdoğan, yanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve yetkililer ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndayken, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve yetkililerin eşlik ettiği Rum yönetimi lideri Anastasiadis ile karşılaştı. Oturduğu koltuktan kalkan Anastasiadis ile Erdoğan tokalaştı.

Tokalaşmadan sonra Erdoğan ve Anastasiadis bir süre sohbet etti. Çavuşoğlu da, Rum müzakereci Andreas Mavroyannis ile konuştu.

ENFORMASYON DAİRESİ SERVİS ETTİ

Rum Enformasyon Dairesi, karşılaşma anına dair fotoğrafları, "Anastasiadis, Türkiye Cumhurbaşkanı ile sohbet etti" diye servis etti.

"İLİŞKİLERİN GELECEĞİ AÇISINDAN ÖNEMLİ"

Erdoğan ve Anastasiadis'in sohbet ettiği fotoğraflar, Rum tarafında ilgiyle karşılandı.

Rum medyası, "Bu buluşma Türkiye ile Rum kesimi arasındaki ilişkilerin geleceği açısından önemli" yorumları yaptı.

"TANSİYON DÜŞECEK" BEKLENTİSİ OLUŞTU

Haberlerde, Kıbrıs görüşmelerinin yeniden başlamasının beklendiği bir süreçte, fotoğrafın tansiyonun düşürülmesini sağlayabileceği ifade edildi.

Kathimerini gazetesi, Rumların, Erdoğan ile daha fazla görüşmek istediğini öne çıkardı. Üst düzey bir Rum yetkili de gelecek için bu karşılaşmanın ve sohbetin çok önemli olduğunu söyledi.