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Erdoğan'ın avukatı Kılıçdaroğlu'na dava açacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, CHP Lideri'nin kullandığı "sahte avukat" ifadesi nedeniyle dava açacağını bildirdi.

AA | 23.12.2017 - 10:15..
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Erdoğan'ın avukatı Kılıçdaroğlu'na dava açacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir basın organında yer alan kendisine yönelik iddialarıyla ilgili AA muhabirinin sorularını cevapladı.

"ÜZÜLEREK ÖĞRENDİM..."

Özel, "Ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, elinde salladığı ve basına da dağıtmadığı bir tomar belgeye, görmeden (sahte) söyledik, doğrudur ama iddiasını ispat edebilme ihtimali olmadığından dolayı. O iddiayı ispat ettiğini söylediği belgeler olsa olsa üretilmiş belgelerdir. Dolasıyla 'sahtedir' dediğim için hedefine beni koymuş ve 'Avukatın avukatlığı sahtedir, eminim' diye bir açıklama yapmış. Üzülerek öğrendim.'' ifadelerini kullandı.

"KANUNUMUZA GÖRE SAHTECİLİKTİR"

''Açtığımız davalar var, onları konuşmak gerekirdi ama olay benim avukatlığımın sahteliğine geldiğine göre, kendimi savunmam gerekiyor. Eğer ben kendi hakkımı savunamıyorsam, müvekkillerimin hakkını savunamam.'' diyen Özel, şunları söyledi:

''İddia açık, (Kılıçdaroğlu) 'Yurt dışına para kaçırdınız.' diyor. Ne için? 'Vergiden kaçırmak için.' diyor. Ne için diyor? 'Kara parayı aklamak için.' diyor. Bizim müvekkillerimiz yurt dışına para kaçırmamıştır. 'Bunu ispat ettim.' dediği belgeler için 'Olsa olsa üretilmiş ve sahtedir.' dedik. O gün Cumhuriyet gazetesinin internet sitesinde, Kılıçdaroğlu'nun sallandırdığı belgeler gösterildi. İncelediğimiz kadarıyla TR IBAN numaralarının karartılmış olduğunu gördük. Bir belge üzerinden karartma yapmak kanunumuza göre sahteciliktir.''

Erdoğan'ın avukatı Kılıçdaroğlu'na dava açacak

Kılıçdaroğlu'nun kendisini baroya da şikayet ettiğini söylediğini anımsatan Özel, ''Baroya sorduk, barodan aldığımız sözlü bilgi 'Sistemlerimiz taşınma nedeniyle kapalı, net cevap söylemiyoruz ama bize gelen şikayet yok. Pazartesi günü net olarak söyleyebiliriz.' denildi. Olay bize kadar indirildi.'' diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinde salladığı para makbuzu ve swift mesajının, ''x şirketinin yerli, yurt içindeki Halk Bankası'nın bir şubesinden müvekkilimin yurt içindeki Albaraka'nın merkez şubesine para gönderdiğini'' ispat ettiğini vurgulayan Özel, ''Bu nedenle hesabını hukuk önünde soracağız. Yalan söylediği, yakın zamanda ister savcılık kanalıyla yapılan incelemede, ister açtığımız maddi tazminat davasında yapılacak olan bilirkişi incelemesi neticesinde, elinde sallandırdığı belgelerin yurt dışına para kaçırdığımız iddiasını ispat etmeyeceği görülecektir.'' dedi.

İLK DURUŞMA 9 ŞUBAT'TA

Konuyla ilgili 3 dava açıldığını ve hazırlıklarının devam ettiğini dile getiren Özel, birkaç dava daha açılacağını söyledi. Ayrıca kendisine ''sahte avukat'' dediği için de dava açacaklarını aktaran Özel, davalardan birinin duruşmasının 9 Şubat 2018'de Anadolu Adliyesi'nde yapılacağını açıkladı.

İDDİASINI İSPAT ETMEDİĞİNİ KABUL ETSİN

Avukat Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Kılıçdaroğlu, bu belgelerin iddiasını ispat etmediğini kabul etsin. Bu belgelerin hiçbir tanesi, yurt dışına para kaçırıldığını ispat etmez. Benim Kılıçdaroğlu'ndan beklentim, onurlu bir duruş sergilesin, bir iyilik yapsın. '21 Kasım'da yurt dışına para kaçırıldığını iddia ettim ve fakat bu belgeler iddiamı ispat etmiyor, ben yanıltıldım.' desin. 'Sizleri de yanılttım.' desin. 'Muhataplardan ve vatandaşlardan özür diliyorum.' desin. Hesabı da 'sahte avukat' diyerek bana sormasın. Eline o belgeleri tutuşturan kimse, hesabını ona sorsun, onun diplomasını sorgulasın."

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