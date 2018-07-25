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Erdoğan'ın Başdanışmanları belli oldu

Başkan Erdoğan'ın Başdanışmalığına Fecir Alptekin ve Zafer Çubukçu atandı.

Haber Merkezi | 25.07.2018 - 04:31..
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Erdoğan'ın Başdanışmanları belli oldu

Erdoğan'ın Başdanışmanları belli oldu

Cumhurbaşkanlığına bağlı İletişim Başkanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

AĞBAL STRATEJİ VE BÜTÇEDE

Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına Naci Ağbal, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına ise Prof. Dr. Fahrettin Altun atandı.

Öte yandan, Resmi Gazete'de yer alan atama kararları ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanlıklarına Fecir Alptekin ve Zafer Çubukcu, Rekabet Kurulu üyeliklerine ise Ahmet Algan, Hasan Hüseyin Ünlü ve Şükran Kodalak getirildi.

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