Erdoğan'ın bebek ile ilgilenmesi kameralara yansıdı

TÜGVA Gençlik Buluşması'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kucağına aldığı bebek ile ortaya çıkan samimi görüntüleri kameralara yansıdı.

Erdoğan'ın bebekle yakından ilgilenmesi kameralara böyle yansıdı VİDEO

"BİZ GENÇLİĞİMİZE GÜVENİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan buluşmada, "Birileri diyor ki bizim gençlerimizle alakalı. Bizim gençlerimiz onların gençleri kadar hareketli değil. Bizim onlar verdiğimiz cevaplar belli. Bu zaten sandıktan görülüyor. Kimin gençleri daha cevval. Bu defa sandıklar öyle patlamalı ki, bunlar ne olduklarına, ne olacaklarına pişman olsunlar. Öyleyse, üniversitelerde bütün genç arkadaşlarımızla çok ciddi diyalog içinde olacağız. Onları saflarımıza çekeceğiz. Lisede son sınıf öğrencileri de oy kullanacaklar. Seçme ve seçilmeyi indiren biziz. Biz, gençliğimize güveniyoruz ama onlar gençliğimize güvenmediler." şeklinde konuştu.