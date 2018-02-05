Erdoğan'ın tercümanlığını Lütfullah Göktaş yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile baş başa görüştü.

İki liderin görüşmesi sırasında odada sadece tercümanlığını yapan Erdoğan'ın Basın Danışmanı Lütfullah Göktaş ve Cizvit bir peder kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında bu defa bir çevirmenin değil, Basın Danışmanı Lütfullah Göktaş'ın kalması sürpriz olmadı.

Çünkü Göktaş, 1990'da Roma’ya giderek Vatikan’a bağlı yüksek öğrenim kurumlarından biri olan Papalık Gregorius Üniversitesi’nde dinler tarihi alanında master yaptı. Anadolu Ajansı'nda Roma temsilciliği yapan Göktaş, ayrıca NTV için de çalışıyordu.

Bugün, Erdoğan'ın Basın Danışmanlığını yürüten Lütfullah Göktaş, akıcı İtalyancası ve Roma tecrübesiyle Cumhurbaşkanı'nın yanıdaydı.