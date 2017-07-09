Erdoğan'ın Demirtaş'a terörist demesine HDP'den tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın G20 zirvesinin ardından yaptığı açıklamada, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a ilişkin ‘terörist’ ifadesi kullanmasına HDP’den tepki geldi.

Yapılan yazılı açıklamada, “Tarih kimin terörist olduğunu gösterecektir” denildi ve Demirtaş’ın milyonların iradesi olduğu belirtildi.

"DEMİRTAŞ ONURLU BİR KİŞİDİR"

“Selahattin Demirtaş terörist değil, HDP’nin Eş Genel Başkanı ve milyonların iradesidir. Milletvekilidir. Cumhurbaşkanlığına aday olmuş onurlu bir kişidir. Mücadelesi ve fikirleriyle Türkiye’de yaşayan halkların gönlünde ve zihninde yer etmiş, umut olmuş bir insandır ve siyasetçidir. Erdoğan bu ifadesiyle sürmekte olan davalara ve yargıya açıkça müdahale etmekte, karar yazdırmaktadır."



ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

G20'nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yöneltilen "Selahattin Demirtaş ve Kürt milletvekilleri ne zaman cezaevinden çıkacak?" sorusu üzerine:

"Teröristleri cezaevlerinden bırakma yetkisi bizim değildir. Türkiye bir hukuk devletidir. Söylediğiniz kişi bir teröristtir. Öyle bir terörist ki bütün benim Kürt kardeşlerimi sokağa döküp ondan sonra 53 Kürt kardeşimi yine Kürtlere öldürten bir teröristtir. Bu sadece suçlarından bir tanesidir. Buna benzer daha nice suçları vardır. 'Bizim arkamızda PKK var, PYD var, YPG var' gibi meydan okuyan bir kişidir. Şu anda zaten yargıdadır. Yargı onlarla ilgili ne karar verirse o karar bizim başımız gözümüz üstündedir. Toplantının soru cevap kısmında, Hamburg'daki göstericilerle ilgili olarak ne dediği tam olarak duyulamayan bir gazetecinin sorusuna Erdoğan'ın kızdığı görüldü. Soruyu cevaplayamayan Erdoğan, "Öncelikle dili böyle kullanmamalısın. Böyle bir argo konuşman doğru değil" yanıtını vermişti.