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Erdoğan'ın dik duruşu Avrupa'yı rahatsız ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın referandum sürecindeki kararlığı, Avrupa basınında geniş yer buluyor.

14.02.2017 - 16:08
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Erdoğan'ın dik duruşu Avrupa'yı rahatsız ediyor

Almanya'da yayın yapan Der Tagesspiegel gazetesinde Susanne Güsten imzasıyla çıkan haberde; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasa değişikliği teklifi için yapılacak referandumdaki kararı değerlendirildi.

ERDOĞAN KARARLI

Haberde; Erdoğan'ın, Avrupa Birliği'nin tüm baskılarına rağmen Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişte ısrarcı olduğuna yer verildi.

AVRUPA BİRLİĞİ'Nİ KARŞISINA ALIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından; 10 yıl önce AB kriterleri doğrultusunda kaldırılan idam cezasının geri getirileceğinin belirtildiği haberde; bu adımla Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Birliği'ni net olarak karşısına aldığı ifade edildi.

Erdoğan'ın dik duruşu Avrupa'yı rahatsız ediyor

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