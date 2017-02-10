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Erdoğan'ın Doğalgaz Depolama Tesisi açılışı konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi ve Yapımı Tamamlanan Kamu Yatırımlarının Toplu Açılış Töreni'ne konuştu.

10.02.2017 - 16:24
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Erdoğan'ın Doğalgaz Depolama Tesisi açılışı konuşması

erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan, Aksaray'da Valilik binası önündeki 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı'nın katıldığı törende Tuz Gölü'nün altına yapılan Doğalgaz Depolama Tesisi'nin açılış yapılacak.

Erdoğan'ın konuşmadından öne çıkan kısımlar şu şekilde;

"PRANGALARI SÖKÜP ATMAYA VAR MIYIZ?"

"Bu hayırcılar var ya, bunlar sadece laf üretirler, hizmet yok. Ama biz size aşığız. Bu aşk bizi dertli etti. Şimdi de Karadeniz'i Marmaray'a bağlıyoruz. Bu sistem var ya bu sistem, bu bizim bileklerimizde prangaydı. 16 Nisan'da bileklerimizdeki bu pranganları söküp atmaya var mıyız?"

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