Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Dünya 5'ten büyüktür" ("The World Is Bigger Than Five") sözü üzerine yazılan şarkıda, "Güçlü olmak, haklı olmak değildir" sözüne de yer verildi.

Dünya 5'ten büyüktür şarkı oldu VİDEO

KLİPTE CUNEYDİ'YE DE YER VERİLDİ "The World Is Bigger Than Five" ŞarkıSInın klibinde, dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan dramlar ele alındı. Klipte, İsrail askerlerinin gözünü bağlayarak gözaltına alıp işkence yaptığı 16 yaşındaki Cuneydi'nin görüntülerine de yer verildi.