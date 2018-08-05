Erdoğan'ın hediyesi otobüsler Gine'de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) aracılığıyla Ocak 2017'te Gineli makamlara hibe ettiği 50 belediye otobüsünün bir kısmı başken Konakri'de trafiğe çıktı. Geri kalan otobüsler yakın zamanda seferlere başlayacak.

DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

Erdoğan 3 Mart 2016'da yaptığı ziyarette ertesi günün Conde'nin doğum günü olduğunu hatırlatmış, kendisine doğum günü müjdesi olarak İBB aracılığıyla Gine'ye 50 otobüsün hibe edileceğini söylemişti. Bu jest karşısında duygulanan Conde, Başkan Erdoğan'a sarılmıştı.

Türkiye'nin Konakri Büyükelçisi Nur Sağman, otobüslerin Konakri'de seferlere başlamasına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

OTOBÜSLER ANA HABERLERDE İLK SIRADA

Otobüslerin İBB tarafından yedek parçalarıyla birlikte TİKA'nın da desteğiyle Temmuz 2016'da ülkedeki yetkili mercilere teslim edilmeye başlandığını belirten Sağman, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Gine'ye 3 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirdikleri resmi ziyaret sırasında ülkeye hibe edileceğinden bahsettiği otobüslerin bir kısmı 1 Ağustos itibariyle Konakri'de tek hat üzerinde seferlerine başlamıştır." dedi.

Ulaştırmadan Sorumlu Devlet Bakanı Aboubacar Sylla ile başkentte halkın yoğun katılımıyla düzenlenen açılış programıyla otobüs seferlerinin başladığını aktaran Sağman, "Gine Devlet Televizyonu (RTG), otobüslerin sefere başlamasını o gün ana haberlerde ilk haber olarak yayınladı." diye konuştu.

GÜNDE 6 BİN KİŞİ KULLANACAK

Sağman, Konakri Belediyesi ile bir Türk firması arasında yapılan anlaşma gereği otobüslerin işletim ve yönetiminin Türk firmasına verildiğini ifade etti.

Büyükelçi Sağman, günde 6 bin kişinin kullanmasının öngörüldüğü otobüslerin halkın yoğun ilgisinden dolayı 10 bin yolcuya ulaştığını söyledi.

Büyükelçi Nur Sağman, bu jestin iki ülke arasındaki dostane ilişkileri güçlendireceğini ve gelecekte daha kapsamlı ortak projelerin yolunu açacağını vurguladı.

İETT OTOBÜSLERİN TÜM AKSAMLARINI YENİLEDİ

Gine TİKA Koordinatörü İsmail Gürlek de TİKA'nın desteğiyle Gine’ye getirilmiş olan otobüslerin motor, şanzıman, iç dış kaportaları dahil tüm aksamlarının İETT tarafından yenilendiğini ifade etti.

Türk uzman ekiplerce sağlanan bakım, onarım ve teknik eğitimlerin ardından başlatılan pilot uygulamayla 20 otobüsün Konakri’nin Autonome Limanı'ndan – Dabompa’ya kadar yaklaşık 28 kilometrelik alanda seferlerine başladığını aktardı.

Gürlek, TİKA'nın ülkede daha güzel projeleri gerçekleştirmek için yoğun çaba sarf ettiğini sözlerine ekledi.

Motosiklet ve taksilerle günlük ulaşımın sağlandığı Gine'de, Türkiye tarafından hibe edilen belediye otobüslerinin toplu taşımaya yeni bir soluk getireceği ifade ediliyor.