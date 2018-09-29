Erdoğan'ın Köln'de cami açılış töreni konuşması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Köln'de Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği Camii’nin açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar:

"DOSTLUĞUMUZ DAHA DA PERÇİNLENDİ"

"Kritik bir dönemde son derece verimli, son derece başarılı bir ziyaret yaptık. İki gün boyunca yaptığımız temasların köklü Türk-Alman dostluğunu daha da perçinlediğini düşünüyorum. Gerek Sayın Steinmeier gerekse Sayın Merkel ile görüşmelerimizde iki ülkeyi yakından ilgilendiren meseleleri samimiyetle ele aldık. Son dönemdeki bazı fikir ayrılıklarını bir yana koyarak bundan sonra ortak menfaatlerimize odaklanmamız gerektiğini vurguladım.

Erdoğan Köln'de konuştu: Mesut'a ırkçılık yapıldı VİDEO



"MESUT'LA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİM DİYE DIŞLADILAR"

İsim vermeden geçemeyeceğim. Almanya'da doğup büyümüş bir Mesut Özilimiz, bir İlkayımız İngiltere'de kendileriyle fotoğraf çektirdim diye bu toplumda dışladılar. Alman Milli Takımı'na kadar yükselmiş bu iki gencimizin dışlanmasını onların Cumhurbaşkanı olarak hazmedemedim.

Hatta bir keresinde Münih'te Almanya-Türkiye maçını Merkel'le birlikte izliyoruz. O gün Mesut gol attı. Şansölye'yle birlikte alkışladık. Mesut nereye gol attı? Türkiye'ye gol attı. Benim takımıma attı, ben de alkışladım. Sporun güzelliği bu. Biz buralara böyle geldik. Bu yapılan şık değil. Mesut'a destek olanlara teşekkür ederiz. Bu ırkçılık savrulmasına düşenlere karşı ortak tavır alınmasını isterdim. "