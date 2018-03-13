Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu görünce kaza yaptı

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Cenk Tosun ve Afrin’deki Mehmetçiklerimiz selamlaştı

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Tuzu azaltırsanız kalp krizi riskiniz artar mı?

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1 İran'dan Irak'a 'drone' ile uyuşturucu sevkiyatı İran-Irak sınırı üzerinde drone ile yapılan uyuşturucu kaçakçılığını önlemek için kontrollerin artırılacağı bilgisi verildi.

2 Meclis'te kavga anlarına ait görüntüler MHP ile CHP'li vekiller arasında tekme tokat kavga çıktı. O anlarda kameralar kayıttaydı.

3 Ankara'da otopark ücreti 1 lira Ankara’da Büyükşehir Belediyesi’ne ait otoparkların gün boyu 1 lira olması ile ilgili karar, Belediye Meclisi’nde kabul edildi.

4 En çok merak edilen sağlık soruları Dijital dünyanın hayatımızın tam merkezinde olduğunu düşündüğümüzde internetten araştırma yapmak mantıklı. Ancak sağlık konusundaki bilgi kirliliği kafanızı karıştırabilir. Bugün soruları cevapladım.

5 Muharrem Usta: Yaptığım borçları cebimden ödeyeceğim Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, ayrılırken yaptığı borçları cebinden ödeyeceğini belirtirken, eski başkanlara da aynısını yapmaları için çağrıda bulundu.

6 İsrail barbarlığının geldiği son nokta İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında öğrencilerinin düzenlediği gösteriye müdahalesinde, 8 Filistinliyi vurdu. Askerler yaralı Filistinlilerin tedavisine izin vermedi.