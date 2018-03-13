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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu görünce kaza yaptı

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konvoyunun yanında geçtiğini gören sürücü, heyecanlanarak kaza yaptı.

İHA | 13.03.2018 - 09:16..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz Şehitler köprüsünde yanından geçtiğini gören bir sürücü heyecanlanarak trafik kazası yaptı. Kaza anı, Erdoğan’ın konvoyunu görüntülemeye çalışan sürücünün cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kameralara yansıyan görüntülerde, koruma polislerinin Kısıklı’daki konutuna gitmek isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan için yolu açtığı görülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu görünce kaza yaptı ViDEO

"REİS GELİYOR REİS"

Bu sırada kayda giren otomobildekilerin “Reis geliyor reis. Bence Kısıklı’ya gidiyor.” dediği duyuluyor. Kayıt devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aracının geçmesiyle heyecanlanan araçtakilerin ‘Cumhurbaşkanı geçiyor. Bas bas” dediği duyuluyor.

Kısa bir süre ilerleyen sürücünün önündeki aracı son anda fark ederek fren yaptığı ve duramayarak araca hafif şekilde arkadan çarptığı görülüyor.

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