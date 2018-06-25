Erdoğan'ın oyları yüzde 50'yi aşınca akıllara gelen video

Türkiye seçimini yaptı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin ilk Başkanı olarak tarih geçti.
Erdoğan'ın oyların yüzde 52,5'ini alarak seçimlerde zaferini ilan etmesinin ardından Muharrem İnce'nin geçmişte söylediği sözler yeniden gündeme geldi.
"TAVUK BESLERİM KÖYDE"
Pelin Batu'nun canlı yayın konuğu olan Muharrem İnce, "AK Parti yüzde 49 oy alsın bırakırım. Siyaseti bırakıtım, başka ne yapacağım ki? Giderim kitap okurum, tavuk beslerim köyde" diyerek seçmene söz vermişti.
Muharrem İnce: AK Parti yüzde 49 oy alsın siyaseti bırakırım VİDEO
3 FARKLI YÜZDE 50 TOKADI
Bu sözlerin ardından 1 Kasım, 16 Nisan ve 24 Haziran seçimlerinde Erdoğan önderliğindeki AK Parti yüzde 50 oranına ulaştı.
Muharrem İnce ise hala siyasette.