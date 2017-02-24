Erdoğan'ın portresini ayağıyla çizdi

Efeler ilçesi Tellidede Mahallesi’nde yaşayan doğuştan bedensel engelli Rabia Asrak, ellerini kullanamamasına rağmen 6 yıldır ayağıyla resim çizerek hayallerini tuvale yansıtıyor.

İLK PORTRESİ ERDOĞAN OLDU

Sol ayağıyla çizim yaptığı tuvali tutan Rabia Arsak, tek kullanabildiği sağ ayağının iki parmağıyla altı yıllık resim hayatında ilk kez insan portresi olarak hayranı olduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çizerek hayranlığını ve sevgisini gözler önüne serdi.

TEK HAYALİ; ÇİZİMİ CUMHURBAŞKANINA GÖSTERMEK

İç dünyasını ve hayallerini resme döken Rabia Asrak’ın tek hayali ise 2 aydır uğraş verdiği ve büyük zorluklarla tamamladığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın portesini kendisine bizzat ulaştırmak istiyor.