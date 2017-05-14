Erdoğan'ın portresini çizen Gülşah sergi açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çizdiği portresini hediye etmesiyle gündeme gelen serebral palsi hastası Gülşah Yağmur Yazıcı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Kocaeli Kitap Fuarında sergi açtı.

Yazıcı'nın fuarın C salonunda açtığı kara kalem sergisinde siyaset, sanat dünyasından birçok kişinin portresi bulunuyor.

Anne Sabahat Yazıcı, kızı Gülşah'ın sevdiği kişilerin portrelerini çizdiğini belirterek, sergide Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da portresinin bulunduğunu söyledi.

Siyaset ve sanat dünyasından birçok kişinin karakalem portresinin fuarda sergilendiğini ifade eden Yazıcı, Gülşah'ın sergi hayalinin gerçek olduğunu vurguladı.

Serginin açılışı kurdelasını; Kocaeli Hasan Basri Güzeloğlu ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu kesti.

Sergiyi ziyaret edenler arasında, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AHaber spikerlerinden Banu El, Kurtlar Vadisi dizisinin oyuncularından Erhan Ufak ve Cahit Kayaoğlu da vardı.