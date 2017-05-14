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Erdoğan'ın portresini çizen Gülşah sergi açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çizdiği portresini hediye etmesiyle gündeme gelen serebral palsi hastası Gülşah Yağmur Yazıcı, sergi açtı.

14.05.2017 - 14:06
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çizdiği portresini hediye etmesiyle gündeme gelen serebral palsi hastası Gülşah Yağmur Yazıcı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Kocaeli Kitap Fuarında sergi açtı.

Erdoğan'ın portresini çizen Gülşah sergi açtı

Yazıcı'nın fuarın C salonunda açtığı kara kalem sergisinde siyaset, sanat dünyasından birçok kişinin portresi bulunuyor.

Erdoğan'ın portresini çizen Gülşah sergi açtı

Anne Sabahat Yazıcı, kızı Gülşah'ın sevdiği kişilerin portrelerini çizdiğini belirterek, sergide Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da portresinin bulunduğunu söyledi.

Erdoğan'ın portresini çizen Gülşah sergi açtı

Siyaset ve sanat dünyasından birçok kişinin karakalem portresinin fuarda sergilendiğini ifade eden Yazıcı, Gülşah'ın sergi hayalinin gerçek olduğunu vurguladı.

Erdoğan'ın portresini çizen Gülşah sergi açtı

Serginin açılışı kurdelasını; Kocaeli Hasan Basri Güzeloğlu ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu kesti.

Erdoğan'ın portresini çizen Gülşah sergi açtı

Sergiyi ziyaret edenler arasında, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AHaber spikerlerinden Banu El, Kurtlar Vadisi dizisinin oyuncularından Erhan Ufak ve Cahit Kayaoğlu da vardı.

Erdoğan'ın portresini çizen Gülşah sergi açtı

Erdoğan'ın portresini çizen Gülşah sergi açtı

Erdoğan'ın portresini çizen Gülşah sergi açtı

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