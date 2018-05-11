24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden aday olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim çalışmalarında kullanacağı seçim şarkısı, AK Parti Gençlik Kolları Kongresi öncesi seslendirildi.

SEÇİM ŞARKISI BELLİ OLDU

Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşen Gençlik Kolları Kongresi'ne yoğun katılım gösteren AK Partililer, salonu doldurdu, taşırdı. Erdoğan, salona sığmayan çoşkulu kalabalığa salon dışında seslendi.

"EROĞLU ERDOĞAN"

Erdoğan sahneye gelmeden hemen önce çalınan 'Eroğlu Erdoğan' şarkısı beğeniyle karşılandı.

AK Parti'nin seçim şarkısı: EROĞLU ERDOĞAN

Eroğlu Erdoğan Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım.

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.

Yırtarım dağları enginlere sığmam, taşarım.

Kutlu bir toprak,

Şanlı bir ecdat,

Tarih bizsiz yazılmıyor,

Durmadık biz hiç,

Hep yola devam!

Hizmet aşkı hiç bitmiyor,

Yerlisiyle, millisiyle

Vatan millet ele ele,

Yedi düvel gelse de.

Büyük cumhur seninle.

Varmak için menzile,

Kalktı şâha Türkiye!

Biz özünden tanırız

Eroğlu Erdoğan'ı...

Yiğit bir anadan doğan

Eroğlu Erdoğan!

Zâlimlere korku salan

Recep Tayyip Erdoğan!

Yiğit bir anadan doğan

Eroğlu Erdoğan!

Milletine aşık olan

Recep Tayyip Erdoğan!

Eroğlu Erdoğan

Yiğit bir anadan doğan

Eroğlu Erdoğan!

Zalimlere korku salan

Recep Tayyip Erdoğan!

Erdoğan'ın seçim şarkısı: Eroğlu Erdoğan TAM KAYIT





