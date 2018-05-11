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Erdoğan'ın seçim şarkısı: Eroğlu Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni seçim döneminde kullanacağı seçim şarkısı Gençlik Kolları Kongresi öncesinde çalındı.

Haber Merkezi | 11.05.2018 - 11:21..
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Erdoğan'ın seçim şarkısı: Eroğlu Erdoğan

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden aday olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim çalışmalarında kullanacağı seçim şarkısı, AK Parti Gençlik Kolları Kongresi öncesi seslendirildi.

Erdoğan'ın seçim şarkısı: Eroğlu Erdoğan

SEÇİM ŞARKISI BELLİ OLDU

Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşen Gençlik Kolları Kongresi'ne yoğun katılım gösteren AK Partililer, salonu doldurdu, taşırdı. Erdoğan, salona sığmayan çoşkulu kalabalığa salon dışında seslendi.

Erdoğan'ın seçim şarkısı: Eroğlu Erdoğan

"EROĞLU ERDOĞAN"

Erdoğan sahneye gelmeden hemen önce çalınan 'Eroğlu Erdoğan' şarkısı beğeniyle karşılandı.

AK Parti'nin seçim şarkısı: EROĞLU ERDOĞAN

Erdoğan'ın seçim şarkısı: Eroğlu Erdoğan

Eroğlu Erdoğan Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım.
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları enginlere sığmam, taşarım.
Kutlu bir toprak,
Şanlı bir ecdat,
Tarih bizsiz yazılmıyor,
Durmadık biz hiç,
Hep yola devam!
Hizmet aşkı hiç bitmiyor,
Yerlisiyle, millisiyle
Vatan millet ele ele,
Yedi düvel gelse de.
Büyük cumhur seninle.
Varmak için menzile,
Kalktı şâha Türkiye!
Biz özünden tanırız
Eroğlu Erdoğan'ı...
Yiğit bir anadan doğan
Eroğlu Erdoğan!
Zâlimlere korku salan
Recep Tayyip Erdoğan!
Yiğit bir anadan doğan
Eroğlu Erdoğan!
Milletine aşık olan
Recep Tayyip Erdoğan!
Eroğlu Erdoğan
Yiğit bir anadan doğan
Eroğlu Erdoğan!
Zalimlere korku salan
Recep Tayyip Erdoğan!

Erdoğan'ın seçim şarkısı: Eroğlu Erdoğan TAM KAYIT

Erdoğan'ın seçim şarkısı: Eroğlu Erdoğan


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