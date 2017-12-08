Erdoğan'ın sözleri Yunan medyasına damgasını vurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 65 yıl aradan sonra Yunanistan'a giden ilk Türkiye Cumhurbaşkanı oldu.

LOZAN GERİLİMİ

İki komşu ülkenin ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen bu ziyarette bazı gerilimler yaşandı.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Lozan konusunda tartışmalar yaşayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda Türkiye'nin tavrının net olduğunu ifade etti.

YUNAN MEDYASI GERGİN

Erdoğan karşısında Yunanistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı'nın ezik kalması; ülke medyasında geniş yer buldu.

"GÖRÜŞMEMİŞ SÖZ DUELLOSU"

Ülkenin en çok okunan gazelerinden Ta Nea, "Kaba taslak diplomasi" manşetiyle çıkarak Çipras yönetimini eleştirdi.

Gazetenin haberinde, "Yunan hükümeti Erdoğan'ın açıklamalarına hazırlıksız yakalandı. Daha önce görülmemiş bir söz düellosu yaşanmamıştı." ifadelerine yer verildi.

"TARİHİ FİYASKO"

Ülkede yayın yapan Elefteros Tipos gazetesi ise "Tarihi fiyasko" manşetiyle okucularına sunuldu.

"ERDOĞAN'IN ELİNE KOZ VERİLDİ"

"Hükümetinin yanlışlar dizesi Erdoğan'ın eline koz verdi" ifadelerinin kullanıldığı haberde, şöyle devam edildi: "Yapılmaması gerek bir ziyarette Türkiye Cumhurbaşkanı, hem Lozan hem de azınlıklar konusunda kendi itirazlarını yüksek sesle söyledi. Çipras ise dinlemekle yetindi."