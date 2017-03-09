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Erdoğan'ın suikast davasında müdahilliği kabul edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cülerin yargılandığı davada Erdoğan'ın müdahilliği kabul edildi.

09.03.2017 - 16:24
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Erdoğan'ın suikast davasında müdahilliği kabul edildi

Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının konferans salonunda devam eden duruşmanın öğleden sonraki oturumunda mahkeme heyeti, delillerin toplanmasına devam edildiğini, sanık avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını daha sonra yapmaları gerektiğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI'NIN AVUKATINDAN MÜDAHİLLİK TALEBİ

Müşteki vekilleri adına söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Halit Çokan, suçtan etkilenen müvekkillerinin kamu davasına katılmasına karar verilmesini talep etti.

Çokan, "Sayın Cumhurbaşkanı, doğrudan doğruya zarar görmüştür. Sadece şahsı adına değil, devletin başı olduğu için bu suç devlete karşı da işlenen bir suçtur. Bu nedenle devletin başı olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına davaya müdahil olmak istemektedir. Milletimiz ve Türk demokrasisi adına bu davaya müdahil olma talebi vardır. Şahsı hedef alındığı için kişisel olarak da davaya müdahil olmak istemektedir." diye konuştu.

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