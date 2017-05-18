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Erdoğan'ın TÜSİAD toplantısı konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısında konuşuyor...

18.05.2017 - 17:29
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TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomide yeni bir atılım hazırlığı yapıldığı söyledi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Türkiye 3 kat büyüdüyse, buradaki iş adamları 5 adamlarının işleri 5 kat büyüdü. Sırrınız nedir diye soranlara 'istikrar ve güven' demişimdir. 2008 krizinde Türkiye ile ilgili 'Bizi teğet geçecek' demiştim. Birileri dalga geçti. Halbuki ben Türkiye'nin farkında olarak bunu söyledi. Son birkaç yılın zorlu geçtiğini biliyorum. Türkiye, 2013 yılından beri başlayan saldırılarla başetme durumunda kalmıştır.

'EN KÖTÜSÜ GERİDE KALDI'

Başka ülkelerin bir tanesini bile atlatamayacağı işleri atlatan Türkiye'nin bir parça yorgunluk alametini göstermesi yadırganamaz. Ama en kötüsü geride kaldı. 16 Nisan sonrası kendimize yeni pazarlar aramaya başladık. Kuveyt'te 4.5 milyar dolarlık havalimanının temelini attık.

'YENİ ATILIMIN HAZIRLIKLARINI YAPIYORUZ'

Ekonomide yeni atılım döneminin hazırlıklarını yapıyoruz. Altyapıyı büyük ölçüde kurduk. Her yıl 1 milyon istihdam oluşturmak zorundayız. Rusya pazarındaki yaşananlar bizi yeni yerler aramaya zorlamıştır. Büyüme hızını yükseltmek için yeni önlemler aldık. Teşvik sistemini iyileştirdik.''

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