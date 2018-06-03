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Erdoğan’ın yaptıklarını sahiplenen CHP’liler

Seçime sayılı günler kala CHP geç de olsa icraat propagandalarına başladı, ancak bir farkla. CHP'li milletvekilleri AK Parti'nin yaptıklarını kendileri yapmışçasına canlı yayında anlattı.

Haber Merkezi | 03.06.2018 - 10:59..
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Erdoğan’ın yaptıklarını sahiplenen CHP’liler

Türkiye 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerini gerçekleştirecek. Partiler ve Cumhurbaşkanı adayları seçim çalışmalarını yürütürken, seçmenlerden CHP'ye gelen "ne icraat yapacaksınız açıklayın" çağrısı sonunda karşılık buldu;

Ancak biraz farklı bir biçimde...

Erdoğan’ın yaptıklarını sahiplenen CHP’liler

AK İCRAATLARI ÜSTLERİNE ALDILAR

AK Parti'nin hükümetleri döneminde AK İcraatlar ve Mega Projeler diye tanıttığı projeler, CHP'li Tuncay Özkan ve Uğur Dündar tarafından CHP'nin projeleriymişçesine canlı yayında anlatıldı.

Erdoğan’ın yaptıklarını sahiplenen CHP’liler ViDEO

Erdoğan’ın yaptıklarını sahiplenen CHP’liler

Özkan, Marmaray ve Kanal İstanbul'un Bülent Ecevit ile Hüseyin Atkın isimli bir vatandaşın projesi olduğunu belirtti. ABD'de yaşayan Hüseyin Atkın'ın İstanbul'un sorunlarına çözüm bulmak için ürettiği bu projeleri Japonlarla birlikte hayata geçirmek için faaliyet yürüttüklerini ancak proje aşamasında kaldığını belirtti.

SU PROJELERİ NURETTİN SÖZEN'DEN

Uğur Dündar ve Tuncay Özkan ikilisinin skandal açıklamaları bununla da sınırlı kalmadı. İstanbul'un su sıkıntısını çözen ve İstanbul için yapılmış en büyük AK Parti projelerinden olan Büyük Melen Projesi'ni dahi CHP'lilere mal etti.

İstanbul'un susuzluğunu çözmek için yapılan tüm planların Prof. Dr. Nurettin Sözen tarafından yapıldığını belirten Dündar, "Allah başlatandan da bitirenden de, tuğla koyandan da razı olsun" diyerek CHP'in bu projelerde emeği olduğunu savundu.

Editör Notu: 1860 yılında Sultan II.Abdülhamid tarafından düşünülen Marmaray projesi, 1892 yılında ilk kez somut olarak kağıda dökülmüştür.

Erdoğan’ın yaptıklarını sahiplenen CHP’liler

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