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Cumhurbaşkanı Erdoğan yılın fotoğraflarını oyladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak üç kategoriden birer fotoğraf için oy kullandı.

AA | 22.12.2017 - 16:51..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yılın fotoğraflarını oyladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yılın fotoğraflarını oyladı

DİRENİŞİN SEMBOLÜ FİLİSTİNLİ ÇOCUK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "haber" kategorisinde AA foto muhabiri Wisam Hashlamoun'un, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması" kararını açıklamasının ardından, Batı Şeria'nın El Halil kentinde yaşanan olaylar sırasında İsrail askerlerinin gözaltına alıp gözlerini bağlayarak götürdüğü 16 yaşındaki Fevzi El-Junidi isimli Filistinli çocuğu konu alan ve tüm dünyada büyük yankı uyandıran "Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk" isimli fotoğrafını oyladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yılın fotoğraflarını oyladı VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan yılın fotoğraflarını oyladı

AMPUTE MİLLİ TAKIMI

"Yaşam" kategorisinde oy kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırıkkale'de araç çarpması sonucu arka ayakları tutmayan ve bir vatandaşın yürüyebilmesi için pazar arabasının tekerleklerini kullanarak yürüteç yaptığı sokak köpeği "Kostak"ın, Ankara'daki tedavisinin ardından profesyonel bir yürütece kavuşmasını konu alan "Kostak profesyonel yürüteçle yuvasına döndü" başlıklı fotoğrafı seçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yılın fotoğraflarını oyladı

Söz konusu fotoğraf, AA foto muhabirlerinden Zekeriya Karadavut'un objektifine yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yılın fotoğraflarını oyladı

TÜRKİYE'NİN SEVİNCİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "spor" kategorisindeki tercihi ise AA foto muhabiri Abdullah Coşkun'un çektiği "Türkiye'nin sevinci" isimli fotoğrafı oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yılın fotoğraflarını oyladı

Fotoğrafta, Türkiye'nin ev sahipliğinden düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası final mücadelesinde İngiltere'ye mağlup ederek şampiyon olan Türkiye Ampute Milli Takımı'nın, maçın son düdüğü ile yaşadığı sevinç anlatılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yılın fotoğraflarını oyladı

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