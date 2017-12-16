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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam dünyası yeniden dizayn edilmeye çalışılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam dünyası, tıpkı bir asır önce olduğu gibi kan, gözyaşı ve kardeş kavgası üzerinden yeniden dizayn edilmeye çalışılıyor." dedi.

AA | 16.12.2017 - 13:39..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde Meridyen Derneği 7. Hadis ve Siret Araştırmaları Ödül Töreni'nde konuştu.

"İSLAM DÜNYASI YENİDEN DİZAYN EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam dünyası, tıpkı bir asır önce olduğu gibi kan, gözyaşı ve kardeş kavgası üzerinden yeniden dizayn edilmeye çalışılıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müslümanların sünnetle olan bağı ne kadar güçlü, ne kadar muhkem ise dinleri ile olan bağları da aynı şekilde kavidir, sağlamdır. Kim ve ne adına olursa olsun bu bağı yok sayan veya koparmaya çalışan her teşebbüs bizim nazarımızda gayri İslamidir. Peygamber Efendimizin sünnetini hedef almakla doğrudan Kur'an-ı Kerim'i hedef almak arasında fark yoktur. Sünnet-i seniyyeyi tarihsel bir okumayla sadece kısıtlı bir dönemin sınırlarına hapsetmek Müslümanların hayatından Peygamber Efendimizi çıkarmayı amaçlayan kirli bir tezgahtır."

"İSRAİL DEVLET TERÖRÜ UYGULUYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müslümanlar birbirleriyle uğraşırken aradan sıyrılanlar terör örgütleridir. İsrail gibi devlet terörü uygulayan ülkelerdir." dedi.

"SALDIRILARA KARŞI UYANIK OLMAYLIYIZ"

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam dini umut olmayı, çağları aşan mesajıyla insanların tüm sıkıntılarına karşı deva olmayı sürdürdükçe, belli çevrelerce hedef alınmaya devam edilecektir, bunu da böyle bilelim. Müslümanları içten çökertmeyi hedefleyen bu saldırılara karşı uyanık olmak, gereken hazırlığı yapmak hepimizin ortak görevidir." diye konuştu.

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