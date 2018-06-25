Erdoğan'la İnce'nin atışması caps oldu

24 Haziran seçimlerine hazırlandırken siyasilerin mitinglerinde atışmaları çok konuşulmuştu.

Özellikle CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki atışmalar kesilip biçilerek bir araya getirilmişti.

ERDOĞAN'LA İNCE'NİN ATIŞMASI

İzleyenleri en çok eğlendiren videolardan biri mitinglerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muharrem İnce'yi eleştirmeden önce "Bana bak Muharrem" demesi, ardından İnce'nin "Ee sana baktım Recep, söyle" diye cevap verdiği görüntüler olmuştu.

EFSANE CAPS

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferinden sonra bu görüntü üzerinden yeni bir caps yapıldı. Caps'e göre bu kez Erdoğan bir cevap daha vererek "Yukarı bak yukarı balkondayım" diyor.

İşte o caps:

Muharrem İnce Erdoğan'ın zaferini kabul etti VİDEO