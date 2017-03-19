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Cevdet Erdöl: 1915’li Tıbbiyeliler Çanakkale’de şehit düştü

Sağlık Bilimleri Üni. Rektörü Prof.Dr. Cevdet Erdöl 1915'te Mekteb-İ Tıbbıye-i Şahane'ye kaydolan tüm öğrencilerin şehit olduğunu açıkladı.

19.03.2017 - 09:51
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr, Cevdet Erdöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1914 yılında Birinci Dünya Savaşının başlamasıyla tıbbiyelilerin de silahaltına alındığını ve başta Çanakkale olmak üzere birçok cephede destansı mücadelenin kahramanı olduklarını ifade etti.

TÜM CEPHELERE DAĞITILDILAR

1915 yılından itibaren Mekteb-İ Tıbbıye-İ Şahane öğrencilerinin Çanakkale başta olmak üzere tüm cephelerdeki değişik hastanelere dağıtıldıklarına dikkat çeken Erdöl, şöyle devam etti:

Cevdet Erdöl: 1915’li Tıbbiyeliler Çanakkale’de şehit düştü

1. DÜNYA SAVAŞINDA HİZMET ETTİLER

“1915 -1916 yıllarında tüm hocaların ve öğrencilerin askeri birliklere dağıtılması nedeniyle Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane bir yıl kapalı kalmış ve burası “Hilal-i Ahmer Hastanesi” olarak hizmet vermiştir.

1.Dünya Savaşı boyunca toplam 765 tıp öğrencisinden 346'sı şehit düşmüş ve geri dönememiştir.

1. SINIF ÖĞRENCİLERİN TAMAMI ÇANAKKALE'DE ŞEHİT DÜŞTÜ

1915 yılında Tıbbiye'ye kaydolan 1. sınıf öğrencilerinin tamamı ise Çanakkale'de şehit düşmüş ve bu nedenle de Mektebi Tıbbiye-i Şahane 1921 yılında hiç mezun verememiştir.”

Cevdet Erdöl: 1915’li Tıbbiyeliler Çanakkale’de şehit düştü

GÖNÜLLÜ OLARAK KATILDILAR

Çanakkale savaşında tıbbiyelisinden, mülkiyelisine, müderrisinden dervişine aydın ve eğitimli bir sınıfın da cepheye gönüllü olarak müdahil olduğuna dikkat çeken Rektör Erdöl, “1915'ten itibaren Mekteb-İ Tıbbıye-İ Şahane öğrencileri, başta Çanakkale olmak üzere tüm cephelerdeki değişik hastanelere dağıtılmıştır. Çanakkale savaşının başlamasıyla birlikte, Tıbbiyedeki alet edevatlar bu bölgeye nakledilmiştir. O dönem için cephede tek düşman elindeki silahlar ile yaralar açanlar değildi.

BULAŞICI HASTALIKLAR DA BÜYÜK ZAİYAT SEBEBİ OLDU

Bulaşıcı hastalıklar da çok büyük zayiat sebebi oluyordu. Cephe gerisinde tahaffuzhane adı verilen merkezler kurulduğu bilinmektedir. Bu merkezler harp öncesi erlerin sağlık kontrolünün ve bulaşıcı hastalıklardan korunmak için aşılamanın yapıldığı yerlerdir. Özellikle aşılama çalışmalarının muharip gücümüzün heba olmasının önüne geçilmesinde katkısı büyük olmuştur.” ifadelerini kullandı.

"BOĞAZIN SIRTINI KANLARIYLA SULAYANLARA BOÇLUYUZ"

Rektör Erdöl sözlerini “Biliyoruz ki; Çanakkale geçilmez diye haykırabiliyorsak, boğazın sırtlarını şerefli kanlarıyla sulayanlara çok şey borçluyuz. Bizler bayrağımızın şehitlerimizin şerefli kanından al olduğunu benliğine işlemiş olanlarız. Bizler uğruna şehit olmayı seçenlerden dolayı bu toprağa vatan dediğimizi bilenlerdeniz. Al bayrağımızın gölgesini ve vatanımızı bize helal kılmış tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum” ifadeleriyle tamamladı.

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