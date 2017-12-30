Ereğli yeni üst geçidine kavuştu

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencilerinin güvenliğini sağlamak için yeni bir üst geçit inşa edildi.

"TEHLİKEYİ ORTADAN KALDIRDIK"

Şehrimize yakışan hizmetler yapıyoruz diyen Başkan Özgüven, “Çocuklarımız bizim yaşama sevincimiz, geleceğimiz. Onları her türlü tehlikelerden korumak bizim görevimiz. Vatandaşlarımızın da talepleri doğrultusunda hastane yolu üzerinde üst geçit yaptık. Yolun işlek olması sebebiyle hemşehrilerimiz ve orada bulunan Mehmet Akif Ersoy İlkokulumuz öğrencileri için tehlike teşkil ediyordu, bu tehlikeyi ortadan kaldırdık. Gece ışıklandırması ile de üst geçidimiz bu bölgemize ayrı bir görsellik kattı. Göreve geldiğimiz günden bu yana vatandaşlarımız talepleri bizim hizmet rotamız oldu. Bizlere inanan ve destek veren tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim. Şehidimizin de ismini verdiğimiz Şehit Piyade Uzman Çavuş İbrahim Kartal üst geçidimiz şehrimize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.