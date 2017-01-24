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Ereğli'de uçurumdan düşen nişanlı çift hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaklaşık 100 metrelik uçurumdan deniz kıyısına düşen nişanlı çift yaşamını yitirdi.

24.01.2017 - 03:40
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Ereğli'de uçurumdan düşen nişanlı çift hayatını kaybetti

Esnaf Özgür Ö. (32) ile özel bir firmada çalışan nişanlısı Zeynep Nida S. (32) ve bir arkadaşı, Ereğli-Kandilli karayolu Köseağzı mevkisine geldi. Araçtan inen bu kişilerden nişanlı çift arasında tartışma çıktığı iddia edildi.

DENGELERİNİ KAYBETTİLER

Henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybeden Özgür Ö. ve Zeynep Nida S, yaklaşık 100 metrelik uçurumdan deniz kıyısına düştü.

Ereğli'de uçurumdan düşen nişanlı çift hayatını kaybetti

Çiftin arkadaşının çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kıyıda buldukları Özgür Ö. ve Zeynep Nida S'nin öldüğünü belirledi.

Ereğli Devlet Hastanesi morguna gönderilen cesetlere otopsi yapılacağı öğrenildi.

Ereğli'de uçurumdan düşen nişanlı çift hayatını kaybetti

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