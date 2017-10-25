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Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı terörist yemek istedi

Eren Bülbül ile jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'i şehit eden PKK'lı hain, Giresunluların ihbar etmesiyle yakalandı.

25.10.2017 - 12:12
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Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı terörist yemek istedi

Dün akşam saatlerinde, Giresun’un Dereli İlçesi Kulakkaya Yaylası'nda 'Aram’ kod adlı PKK'lı terörist Mustafa Tolucan, güvenlik güçlerinin operasyonuyla yakalandı.

EREN BÜLBÜL'Ü VE ASTSUBAY GEDİK'İ ŞEHİT EDEN TERÖRİST

PKK'lı teröristin, Trabzon'un Maçka İlçesi'nde 15 yaşındaki Eren Bülbül ile jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'i şehit eden terörist grup içinde yer aldığı belirlendi.

'Aram’ kod adlı PKK'lı terörist Mustafa Tolucan'ın yakalanması olayına ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı.

Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı terörist yemek istedi

"KARNIM AÇ, BANA YEMEK BULABİLİR MİSİN" DİYE SORMUŞ

Başına puşi takılı ve mekap ayakkabı giyimli terörist yayla yolunda karşılaştığı bir vatandaşa 'Ben bir şantiyede çalışıyordum. Beni işten çıkardılar. Karnım aç, bana yiyecek bulabilir misin?' dediği öğrenildi.

JANDARMAYA İHBAR EDİLDİ

Durumundan şüphelendiği teröristi köy kahvehanesine götüren ve burada beklemesini sağlayan vatandaş bu sırada Jandarma'ya ihbarda bulundu. Köye ulaşan jandarma ekipleri teröristi kıskıvrak yakaladı.

Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı terörist yemek istedi

KAHVEHANEDE BEKLETİLİRKEN ÇEKİLDİĞİ FOTOĞRAF

PKK'lı teröristin kahvehanede bekletildiği sırada çekildiği belirtilen fotoğrafı da ortaya çıktı.

O fotoğrafta çay içerken görülen PKK'lı terörist bir süre sonra jandarma ekipleri tarafından yakalandığı belirtildi.

Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı terörist yemek istedi

Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı terörist yemek istedi

Eren Bülbül'ü şehit eden terörist yakalandı VİDEO

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