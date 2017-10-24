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Eren Bülbül'ü şehit eden terörist yakalandı

Trabzon Maçka'da Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı terörist gözaltına alındı.

24.10.2017 - 19:26
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Eren Bülbül'ü şehit eden terörist yakalandı

Dereli İlçesi'nde, dün saat 15.25 sıralarında bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Kulakkaya Yaylası'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 'Aram’ kod adlı PKK'lı terörist Mustafa Tolucan yakalandı.

SALDIRIYA KARIŞTI

Yapılan araştırmada, PKK'lı terörist Mustafa Tolucan'ın, geçen 11 Ağustos'ta Trabzon'un Maçka İlçesi'nde teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösteren Eren Bülbül ile beraberindeki Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in şehit olduğu saldırıya karıştığı belirlendi.

Eren Bülbül'ü şehit eden terörist yakalandı

Eren Bülbül'ü şehit eden terörist yakalandı VİDEO

OPERASYON DEVAM EDİYOR

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yakalanan şahsın PKK terör örgütü Karadeniz yapılanmasına mensup ‘Aram’ kod adlı Mustafa Tolucan adlı bölücü terör örgütü mensubu olduğu, başsavcılığımızca ilgili terör örgütü mensubu hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, hakkında açılan adli soruşturma devam etmektedir” denildi. Bölgede, 4-5 kişilik bir grup oldukları tahmin edilen, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar sürüyor.

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