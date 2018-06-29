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Eren Erdem 'kaçma şüphesiyle' gözaltına alındı

FETÖ'ye yardım suçlamasıyla yargılanan ve yurt dışına çıkış yasağı olan Eren Erdem, kaçma şüphesiyle gözaltına alındı, gözaltından ilk fotoğraf da paylaşıldı.

Haber Merkezi | 29.06.2018 - 11:18..
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Eren Erdem 'kaçma şüphesiyle' gözaltına alındı

CHP eski Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Eren Erdem hakkında İstanbul Başsavcılığı'nın "FETÖ'ye" yardım suçlamasıyla 22 yıl hapis talepli bir iddianamesi bulunuyordu. Erdem'le ilgili suçlamalar arasında MİT TIR'ları operasyonuna ilişkin tutanakların kendisinde bulunması ve bunları yayması iddiası da yer alıyor.

Bunlara ek olarak Erdem'in Zaman gazetesine yönelik operasyon yapıldığı gün gazeteye giderek destek olması da suçlamalar arasında gösteriliyor.

YURT DIŞI YASAĞI VARDI

Erdem'in 22 Mayıs'ta Atatürk Havalimanı'ndan Almanya'ya gidişi bu dava kapsamında konan yurtdışı yasağı nedeniyle engellenmişti.

KAÇMA ŞÜPHESİYLE YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Karşı Gazetesi davasında "kaçma şüphesi" gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan eski CHP milletvekili Eren Erdem İstanbul adliyesine getirildi. Gözaltından ilk fotoğraf da paylaşıldı.

Erdem, önümüzdeki dakikalarda İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarılacak.

Eren Erdem 'kaçma şüphesiyle' gözaltına alındı

Eren Erdem 'kaçma şüphesiyle' gözaltına alındı

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