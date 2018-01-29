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Eren Erdem, ÖSO'ya 'it sürüsü' dedi

CHP'li Eren Erdem, TSK'yla birlikte Zeytin Dalı Harekatı'na katılan ÖSO için "Kimdir bu it sürüsü" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi | 29.01.2018 - 18:07..
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Eren Erdem, ÖSO'ya 'it sürüsü' dedi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'i terör örgütleri YPG/PKK, DEAŞ'tan temizlemek ve Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için ÖSO'yla (Özgür Suriye Ordusu) birlikte Zeytin Dalı Harekatı'nda başladı.

ÖSO, Mehmetçik'le birlikte Afrin'de mücadele ederken Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri de hakaretlerine devam ediyor.

"KİMDİR BU İT SÜRÜSÜ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın ÖSO'yu hedef alan ifadelerinden sonra Eren Erdem de konuştu.

Erdem ÖSO'yla ilgili: "Asıl vatan hainliği TSK'yı ÖSO gibi bir terör örgütüyle operasyona yollamaktır. ÖSO kimdir ya, kimdir bu çapulcu sürüsü, kimdir bu it sürüsü? Kimler bunları beslemiş? Kimler bunları bu hale getirimiş?"

Eren Erdem ÖSO'ya 'it sürüsü' dedi VİDEO

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