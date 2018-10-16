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Eren Erdem'in cezaevi istekleri

Yurt dışına kaçma şüphesi nedeniyle hakkındaki soruşturma kapsamında tutuklanan Eren Erdem'in Alevi dedesiyle görüşme isteği kabul görmedi.

Haber Merkezi | 16.10.2018 - 07:45..
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Eren Erdem'in cezaevi istekleri

CHP'nin eski milletvekili Eren Erdem, dokunulmazlığının sona ermesiyle birlikte gözaltına alındı.

Yurt dışına kaçma şüphesi nedeniyle tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen Eren Erdem, Muharrem İnce tarafından ziyaret edildi.

ALEVİ DEDESİYLE GÖRÜŞMEK İSTEDİ...

Ziyarete ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan İnce, Eren Erdem'in cezaevindeki isteklerinin kabul görmemesini ayıpladı.

Muharrem İnce, "Eren Erdem hücrede tek başına tutuluyor, daktilo istemiş talebi reddedilmiş. Hapishanede herkes inancına göre bir din adamı ile görüşebiliyorken, Eren Erdem Alevi Dedesi ile görüşmek istemiş yine izin verilmemiş. Bu ayıba son verilmeli, Eren Erdem özgürlüğüne kavuşmalıdır." ifadelerini kullandı.

Eren Erdem'in cezaevi istekleri

CEZAEVİNDEN İLK FOTOĞRAF

Tutuklu Eren Erdem'in cezaevinden paylaştığı ilk fotoğrafta kilo aldığı dikkatlerden kaçmadı.

Fotoğraf, Muharrem İnce'nin "tek başına hücrede tutuluyor" iddiasını da yalanlıyor.

Eren Erdem'in cezaevi istekleri

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