Erendiz Atasü’den kadına dair iki kitap

Edebiyatımızın önemli kadın yazarlarından Erendiz Atasü'nün iki yeni kitabı geçtiğimiz günlerde kitap raflarında yerini aldı. Özellikle kadınlara yönelik çalışmalarıyla bilinen Atasü, üretmeye devam ediyor.

Dağın Öteki Yüzü, Dün ve Ferda, Kadınlar da Vardır, Dullara Yas Yakışır, Kızıl Lale ve pek çok kitaba imza attı.

Okuyucularına uzun bir aradan sonra tekrar merhaba diye Atasü, iki yeni kitapla dönüş yaptı. Kadınlığım, Yazarlığım, Yurdum ve Uy Karadeniz Uy yapıtları okuyucularla tanıştı.

UY KARADENİZ UY (LANETLİLER)

Kadınların acılarını içinde duyan, kalemi kadın olma bilinciyle bilenmiş bir yazarın çeşitli tarih ve coğrafya kesitlerinden örneklediği kadın portreleri var bu kitapta. Kadınların iç dünyaları, saklı duyguları, erkeklerle ve birbirleriyle ilişkilerinin içyüzü Erendiz Atasü’nün başat konularından olmuştur.

Yazar: Erendiz Atasü

Yayınevi: Can Yayınları

Yayım yılı: 2017

Türü: Öykü

Dili: Türkçe

Syf: 232

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KADINLIĞIM, YAZARLIĞIM, YURDUM

Erendiz Atasü ilk kez yazarlığının yirminci yılında yayımlattığı bu kitabında, önce kendisine kadın, yazar ve yurttaş olarak eleştirel bakıyor; sonra yurduna ve içinde yer aldığı feminist harekete.

Bugünlerin gelişini otuz yıl önceden görebilenlerin çırpınışlarına, kavrayışsızlığa çarpan uyarılarına tanıklık ediyor.

Yazar: Erendiz Atasü

Yayınevi: Can Yayınları

Yayım yılı: 2017

Dili: Türkçe

Türü: Deneme

Syf: 312

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Usta yazar, Erendiz Atasü

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