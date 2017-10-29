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Eren'in katili terörist: Operasyonlardan nefes alamıyoruz

Giresun’da yakalanan PKK'lı terörist, arazide yaşam koşullarını anlattı.

29.10.2017 - 14:40
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Trabzon'da 15 yaşındaki Eren Bülbül ile Astsubay Ferhat Gedik'i şehit eden PKK'lı terörist grubun içinde yer aldığı belirtilen ve Giresun’un Dereli İlçesi Kulakkaya Yaylası'nda, yöre halkının ihbarıyla yakalanıp, gözaltına alınan 'Aram’ kod adlı PKK'lı terörist Mustafa Tolucan, sorgusu sırasında götürüldüğü kırsaldaki arazide, bölgeye giriş ve çıkış yaptıkları güzergahları ve kırsaldaki yaşam koşullarını anlattı.

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgusu süren ve ifadesinde örgütün sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'na ilişkin bilgiler veren ‘Aram’ kod adlı PKK’lı terörist, yoğun güvenlik önlemleri altında, Dereli ve çevredeki kırsal kesimde yer alan arazide yeniden yer gösterdi.

OPERASYONLARDAN NEFES ALAMIYORUZ

Operasyonlar nedeniyle bölgede 3 aydır nefes alamadıklarını söyleyen teröristin, arazide yer göstermesiyle PKK’lı grubun sürekli yer değiştirdiği ve kullandığı çok sayıda sığınak ortaya çıkarıldı.

KAZDIKLARI ÇUKURDA ATEŞ YAKTILAR

Üzerinde eşofman, ellerinde kelepçe olan terörist, yoğun güvenlik önlemleri altında çıkarıldığı arazide, çevreye fazla duman yaymadan nasıl ateş yaktıklarını tatbiki olarak gösterdi. Ateş yakma biçimini anlatan PKK'lı terörist, güvenlik güçlerinin dikkatini çekmemek için önce çukur kazdıklarını belirterek, şunları söyledi:

Eren'in katili terörist: Operasyonlardan nefes alamıyoruz

"Arazide uygun bulduğumuz bir alanda, önce küçük bir çukur açıyoruz. Bunun altına odunlar, alev aldığında, toprakla temas etmemesi ve duman çıkarmaması için taş koyuyoruz. Sonrasında ateşi yakıyoruz. Testere ile kestiğimiz küçük odunları da toprakla temas ettirmiyoruz ki fazla duman çıkarmasın. Sonrasında ateş sönünce, iz bırakmamak için o çukuru toprakla kapatıyoruz ki kimse görmesin."

Öte yandan Özel Harekat ve jandarma ekibiyle zırhlı araçların da destek verdiği operasyonlarla iki ayrı grup halinde, 7-8 kişi olduğu sanılan teröristlerin yakalanması için yürütülen geniş çaplı operasyonların süreceği belirtildi.

Eren'in katili terörist: Operasyonlardan nefes alamıyoruz

Eren'in katili terörist: Operasyonlardan nefes alamıyoruz

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