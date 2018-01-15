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Erenler’e dev yağmur suyu hattı geliyor

Erenler’de inşa edilen yağmur suyu altyapı çalışmalarını yerinde incelendi.

İHA | 15.01.2018 - 17:49..
  1. Haberler
  2. Projeler

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ile Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, SASKİ tarafından Erenler’de inşa edilen yağmur suyu altyapı çalışmalarını yerinde incelediler.

Erenler’e dev yağmur suyu hattı geliyor

YENİ YAĞMUR SUYU HATLARI İNŞA EDİLİYOR

Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Başkan Toçoğlu, “Şehrimize birinci sınıf içmesuyu ulaştırmanın yanı sıra kanalizasyon ve yağmursuyu altyapımızı güçlendirmek için de çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürüyor, yeni projeler hazırlıyor, projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Şehir merkezinde yağmursuyu ile ilgili olarak yaşanan lokal problemlere anında müdahale ettiğimiz gibi Serdivan ve Erenler gibi iki önemli ilçemizde yeni yağmursuyu hatları inşa ediyoruz. Serdivan’daki çalışmalarımızın ardından Erenler’de de çalışmalarımıza başladık. İnşallah bölgedeki yağmursuyu altyapısını en kısa süre içerisinde tamamlayarak bu anlamda yaşanan sorunları çözüme kavuşturmuş olacağız.” diye konuştu.

Erenler’e dev yağmur suyu hattı geliyor

9,5 MİLYON LİRAYA MÂL OLACAK

Proje ile ilgili detayları paylaşan Başkan Toçoğlu, “9,5 milyon liraya mâl olacak projemizle Erenler Uluyol Caddesi’nden Modern Sanayi girişine kadar olan bölgede yağmursuyu altyapısı inşa ediyoruz. Altyapımızın toplam uzunluğu 4 kilometre olacak. Bu 4 kilometrelik altyapının 2,5 kilometrelik kısmında toplanabilecek yağmursuyu potansiyelini de hesaba katarak dev kutu kesit imalatı yapacağız. Geri kalan kısmı Uluyol Caddesi bağlantı sokaklarına ulaşacak. Ekiplerimiz geniş bir alanda ve 5 metre derinlikte bu hattı inşa ediyorlar. Bölgedeki sıkıntıları sona erdirecek, uzun yıllar hizmet sunacak bir hattı Erenler’e kazandırıyoruz. Modern Sanayi’de daha önce inşa ettiğimiz yağmursuyu hattı ile de entegre olacak bu hatla bölgedeki suları toplayarak Sakarya Nehri’ne deşarj edeceğiz. Erenler’e hayırlı olsun. Şehrimiz için hazırladığımız önemli yağmursuyu projeleri de bulunuyor. İnşallah en kısa sıra içerisinde bu projeleri de tamamlayarak çalışmalara başlayacağız.” ifadelerini kullandı.

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