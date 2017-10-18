Ergani’de bağ bozumu

Ergani İlçesi'nde köylerde yaşayan bağ sahipleri, sezonunun başlamasıyla birlikte bir yıl boyunca yetiştirdikleri üzümleri toplamak için sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bağın yolunu tutuyor.

BİRÇOK ÜRÜN ELDE EDİYORLAR

Gün boyu toplanan üzümleri, sandıklara yerleştirildikten sonra, bağda ya da köye getirip burada hazırlanan çardak altında geleneksel yöntemlerle pekmez yapıyor.

Mahzen adı verilen bölümde çuval içerisine konulan üzümler ezilerek suyu çıkarılıyor ve daha sonra büyük kazanlarda kaynatılarak elde edilen üzüm şiresinden pekmez, pestil, kesme ve cevizli sucuk elde ediliyor.

GELENEĞİ DEVAM ETTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR

Ortayazı Köyü'nde yaşayan Cihan Yıldırım, bağ bozumunun oldukça zahmetli bir iş olduğunu belirterek, yıllardır devam eden bu geleneği sürdürmeye çalıştıklarını söyledi.

Yıldırım, artık bağların eskisi gibi ürün vermediğini, elde ettikleri ürünlerle pekmez, sucuk ve pestil yapma geleneğini zor olmasına rağmen devam ettirmeye çalıştıklarını söyledi.









