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Ergenç Ailesi Sakız Adası'ndan villa alıyor

Bergüzar Korel’le Halit Ergenç, Çeşme’nin hemen karşısındaki Sakız Adası’ndan villa almak için kolları sıvadı.

14.06.2017 - 09:20
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Ergenç Ailesi Sakız Adası'ndan villa alıyor

Magazin dünyasının gözde isimlerinden Bergüzar Korel'le eşi Halit Ergenç geçtiğimiz 9 ay boyunca paraya para demedi.

1 SEZONDA 8 MİLYON KAZANDILAR

Eşiyle birlikte aynı dizide oynayan Ergenç, bölüm başı 140 bin TL kazanırken Korel de 80 bin TL'yi cebine koydu. Karı-koca bir sezon boyunca biriktirdikleri yaklaşık 8 milyon TL'yi değerlendirmek için ise kolları sıvadı.

YİNE GAYRİMENKULE YATIRACAK

Daha önce de kazancını gayrimenkule yatıran Ergenç, bu kez de aynı yolu seçti. 2013'te Yunanistan'ın Yanya şehrinde bir arazi alıp turistik tesis inşa etmeye niyetlenen ünlü oyuncu, bireysel yatırımı için de Komşu'da karar kıldı.

TERCİH YİNE YUNANİSTAN

İzmirli eşi Bergüzar Korel'le Ege aşığı olan başarılı oyuncu, Yunanistan'da ev arayışına girdi. Her yaz tatilinde Çeşme'ye giden ünlü çift, Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan ev almak için emlakçıların kapısını bir bir çalmaya başladı.

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