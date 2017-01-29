Ergün Babahan'ın başkanlık sistemi tweet'i

Babahan'ın daha önce 12 Mayıs 2012'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçının ardından attığı tweetler medyada geniş yankı bulmuştu. "Bu kupa ABD'ye girsin" tweet'i Fetullah Gülen'i işaret ediyor yorumlarına neden olmuştu.

Daha sonra Today's Zaman'daki işinden kovulan Babahan "Bu kupa ABD'ye gitsin" demek istediğini tweet'inde hata olduğunu öne sürmüştü.

"FENERBAHÇE'DE BAŞKANLIK SİSTEMİ VAR"

Son olarak Ergün Babahan: "Fenerbahçe'de başkanlık sistemi var, hali ortada. Fenerbahçe'ye bak Türkiye'yi gör!" şeklinde saçma bir tweet attı.



