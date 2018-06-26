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Erhan Çelik Gülben Ergen'e 100 bin TL verecek

Gülben Ergen, eski eşi Erhan Çelik’e açtığı tazminat davasından 100 bin TL kazandı.

Haber Merkezi | 26.06.2018 - 15:12..
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Erhan Çelik Gülben Ergen'e 100 bin TL verecek

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya Erhan Çelik'in avukatları ve Gülben Ergen'in avukatı Altın Mimir katıldı.

"PSİKOLOJİK ANLAMDA YIPRANDI"

Bu kararın ardından Gülben Ergen'in avukatından açıklama geldi: "Sayın Gülben ERGEN, bugüne kadar bir anne olarak ailesinin bütünlüğünü ve çocuklarının psikolojisini düşünerek aylardır örgütlü olarak haksız ithamlar ve iddialarla; vicdanen, hukuken, psikolojik anlamda yıpratılma operasyonuyla karşı karşıya kaldığı bu süreçte sessizliğini korumuştur.

Devam eden hukuki sürece olan inancı ve Yüce Türk Adaletine olan saygısı gereği, mahkemenin gizlilik kararına da uygun olarak, Erhan Çelik ile arasındaki husumetin sadece mahkeme salonlarında tartışılmasına özen göstermiştir.

Olaylar farklı yerlere çekilmeye çalışılsa, özellikle magazin ve haber sayfalarında kendisi hakkında yakışıksız ithamlarda bulunulmuş olsa da Gülben ERGEN sabırla hukukun terazisinin hassas noktada kalmasını beklemiştir.

AİLE GERÇEĞİ

Bugün Gülben Hanım öncelikle üç çocuğunun babası ve eski eşi Mustafa ERDOĞAN ile bir aradadır. Evliliklerinin bitmiş olması; koşullar ne şekilde olursa olsun onların bir aile olduğu gerçeğini hiçbir zaman değiştiremedi, değiştiremez.

100 BİN TL ÖDEYECEK

Erhan Çelik’in Mustafa ERDOĞAN ile Gülben ERGEN’in aile birliğinin manevi bütünlüğüne yapmış olduğu haksız ve hukuka saldırısı neticesinde Yüce Türk Adaleti, Gülben Hanım ve ailesini beraberce sırtlarını hakka ve hukuka dayadıkları bu yolda yüzüstü bırakmamış, Erhan Çelik’i hukuka aykırı saldırısı sebebiyle 100.000 TL manevi tazminat ödemeye mahkum etmiştir."

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