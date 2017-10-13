Erhan Çelik Gülben Ergen'e karşı koruma kararı aldırdı

İstanbul 14. Aile Mahkemesi, bugün başvurarak önleyici tedbir isteyen sunucu Erhan Çelik'in talebini kabul etti.

ERHAN ÇELİK İÇİN "ŞİDDET MAĞDURU" İFADESİ KULLANILDI

2017/437 sayılı kararda Erhan Çelik "şiddet mağduru ve korunan kişi" olarak tanımlandı ve Gülben Ergen'in Çelik'e yönelik "şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına" hükmedildi.

GÜLBEN ERGEN 50 METREDEN FAZLA YAKLAŞAMAYACAK

Mahkeme ayrıca, Erhan Çelik'in konutuna ve işyerine Gülben Ergen'in 50 metreden fazla yaklaşmamasına ve korunan kişiyi iletişim araçlarıyla ve benzeri bir şekilde rahatsız etmemesine karar verdi.

Ergen ve Çelik'in tarafları olduğu bir diğer dava İstanbul 11. Aile Mahkemesi'nde sürüyor. Bu davada son olarak savcılık, mahkeme kararına uymadığı gerekçesiyle Çelik hakkında zorlama hapsi uygulanmasını talep etmişti.

GÜLBEN DE AYNI KARARI ÇIKARMIŞTI

Gülben Ergen, “şiddet” ve “hakaret” iddiasıyla mahkemeye başvurmuş, Erhan Çelik’in 3 ay süreyle eski eşiyle çocuklarına 50 metreden fazla yaklaşması ve telefonla araması yasaklanmıştı.