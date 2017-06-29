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Erhan ÇElik ile Elif Dürüst yemekte

Erhan Çelik ve Elif Dürüst’ün aşkı belgelendi. Sevgililer, baş başa yemek yerken görüntülendi.

29.06.2017 - 07:45
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Gülben Ergen’le üç yıllık evliliğinin ardından boşanan Erhan Çelik’in bir süredir cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Elif Dürüst’le birlikte olduğu konuşuluyordu.

Erhan ÇElik ile Elif Dürüst yemekte

AŞKIN İLK KARESİ

Milliyet'te yer alan habere göre, altı aydır beraber oldukları iddia edilen Çelik ve Dürüst, ilk kez objektiflere takıldı. Bir otelin içerisinde bulunan restoranda baş başa yemek yiyen sevgililer, mekana ayrı ayrı geldi. Garsonlara “En sakin masanızı istiyorum” diyen Dürüst ve sunucu romantik bir akşam yemeğinin ardından otelden ayrıldı.

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