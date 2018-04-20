Erhan Çelik, Sedef Orman'a: Tapılacak kadınsın

Sedef Orman, kızları Aslıgül ve Nazlı’nın babası, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın ihanetine uğrayınca 20 yıllık evliliğine Eylül 2012’de nokta koymuştu.

SELAMİ ŞAHİN'İ DİNLEDİLER

5 yıl boyunca kalbini aşka kapatan Sedef Orman, geçen Aralık’ta Erhan Çelik ile flört etmeye başlamıştı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikili önceki akşam Harbiye Cahide Müzikhol’de Selami Şahin’in şarkıları eşliğinde eğlendi.

AŞK DOLU ANLAR

Posta'da yer alan habere göre, Sahneye çıkan Çelik, “Selami Abi senden yine bir isteğim var; şurada oturan güzel kadın için ‘Tapılacak Kadınsın’ı söyler misin?” dedi. Selami Şahin şarkıyı seslendirirken, Erhan Çelik de Sedef Orman’ın gözlerinin içine bakarak parçaya eşlik etti.