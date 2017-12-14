taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.153
USD
3,8236
EURO
4,5246
ALTIN
154,61
PETR
62,7300

Erhan Çelik'in bindiği otomobil Sedef Orman'ın çıktı

Fikret Orman'dan boşandıktan sonra soyadı değişikliği yapmayan Sedef Orman, eski eşinin hediyesi olan otomobili Erhan Çelik'e verdi.

Haber Merkezi | 14.12.2017 - 09:00..
  1. Haberler
  2. Magazin

Gülben Ergen ile olaylı bir şekilde boşandıktan sonra magazin gündeminden düşmeyen Erhan Çelik, geçtiğimiz günlerde lüks bir araçla görüntülendi.

Aracın kendisine ait olduğu iddiaları üzerine açıklama yapmayan Çelik, sessizliğini koruyor.

FİKRET ORMAN'IN HEDİYESİYDİ

Erhan Çelik'in kullandığı "34 SF...." plakalı aracın Sedef Orman'a ait olduğu ve eski eşi Fikret Orman tarafından hediye edildiği ortaya çıktı.

Erhan Çelik'in bindiği otomobil Sedef Orman'ın çıktı

ORMAN SOYADINI KULLANIYOR

Fikret Orman'dan boşandıktan sonra yeni bir ilişkiye yelken açan Sedef Orman, soyadı değişikliği konusunda da bir adım atmadı.

Erhan Çelik'in bindiği otomobil Sedef Orman'ın çıktı

İlginizi Çekebilir
Cansu Taşkın'a Yılmaz Vural'la çekilen fotoğrafı soruldu
Yılmaz Vural'ı babası gibi gördüğünü belirten Cansu Taşkın, kimsenin haberi farklı yere çekmemesini istedi.
Yağmur Atacan kaza yaptı; köylüler yolu trafiğe kapattı
Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan 5 yaşındaki kızı Su Atacan ile birlikte kaza yaptı. Ünlü oyuncu kazadan yara almadan kurtulurken vatandaşlar bölgedeki kazalara tepki göstererek yolu trafiğe kapattı.
Ünlülerin aşçısı ünlülerin sevdiği yemekleri anlattı
Ünlülerin aşçısı, bazı ünlü isimlerin sevdikleri yemekleri, sofralarında olmazsa olmaz dedikleri lezzetleri anlattı.
Didem Soydan'ın metro yolculuğu: Kötü koku beni yordu
İstanbul trafiğine takılmamak için metroyu kullanan Didem Soydan, deodorant kullanımının zorunlu hale gelmesini istedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suudi Arabistan gazetesi PKK ile röportaj yaptı

Suudi Arabistan gazetesi PKK ile röportaj yaptı

80
YPG'li teröristler Afrin'de hastane açtı

YPG'li teröristler Afrin'de hastane açtı

75
Bucasporlu Abdullah Balıkuv'un Sivas'a attığı gol

Bucasporlu Abdullah Balıkuv'un Sivas'a attığı gol

26
City İngiltere'de iki rekor daha kırdı

City İngiltere'de iki rekor daha kırdı

3
Şehit Şahin'in oğluna verdiği söz yerde kalmadı

Şehit Şahin'in oğluna verdiği söz yerde kalmadı

20
Yıkılan evin altından köprü çıktı, inşaat durdu

Yıkılan evin altından köprü çıktı, inşaat durdu

10
Fenerbahçe kazandı, Aykut Kocaman mutlu

Fenerbahçe kazandı, Aykut Kocaman mutlu

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM