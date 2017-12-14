Erhan Çelik'in bindiği otomobil Sedef Orman'ın çıktı

Gülben Ergen ile olaylı bir şekilde boşandıktan sonra magazin gündeminden düşmeyen Erhan Çelik, geçtiğimiz günlerde lüks bir araçla görüntülendi.

Aracın kendisine ait olduğu iddiaları üzerine açıklama yapmayan Çelik, sessizliğini koruyor.

FİKRET ORMAN'IN HEDİYESİYDİ

Erhan Çelik'in kullandığı "34 SF...." plakalı aracın Sedef Orman'a ait olduğu ve eski eşi Fikret Orman tarafından hediye edildiği ortaya çıktı.

ORMAN SOYADINI KULLANIYOR

Fikret Orman'dan boşandıktan sonra yeni bir ilişkiye yelken açan Sedef Orman, soyadı değişikliği konusunda da bir adım atmadı.