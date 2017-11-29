Erhan Çiftçi’nin Kutü’ l - Amare kitabı

İstanbul’da 1980 yılında dünyaya gelen Erhan Çiftçi, Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde eğitimini tamamladı. Akabinde Yüksek lisansını da Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Raştırmalar Enstitüsü (SAREN) bünyesindeki Harp Tarihi ve Strateji programında tamamladı. 316 Gün: Albay Nuri Pamir’in Kore Savaşı Günlüğü ve Mektupları, Halil Kut Paşa’nın Anıları ve daha pek çok kitabı ve makaleyi kaleme alan Çiftçi, akademik çalışmalarını İstanbul Üniversitesi’nde devam etmektedir.

Yazarın Kutü’l Amere eseri, geçtiğimiz ay kitap raflarında yerini alarak kitapseverlerle buluşmuştu. Bilhassa tarihle yakından ilgilenen öğrencilerin ve tarih severlerin mutlaka okuması gereken zengin bir kaynak çalışması olan kitap, I. Dünya Savaşı’yla ilgili birçok sorunuza cevap veriyor.

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI

Birinci Dünya Savaşı, binlerce insanın hayatını kaybettiği, 20. yüzyılın en trajik tarihsel olayların biridir. Avusturya – Macaristan Veliahdı’nın bir Sırplı milliyetçi tarafından öldürülmesiyle başlayan, I. Dünya Savaşı’nın bıraktığı derin izler, günümüz dünyasında bile hala sıcaklığını muhafaza etmiştir. Dünya İttifak ve İtilaf devletleri diye iki ana cepheye ayrılmış, sömürgecilik son hız devam ederken, Osmanlı Devleti de kendi çıkarlarına uygun bir pozisyon belirlemenin politikasını güdüyordu.

HAMMADDE VE PAZAR ARAYIŞI

Devletlerin yeni hammadde ve pazar arayışları, beraberinde büyük kitlesel emperyalist rüzgârları da getirmiş oluyordu. 1914 yılında patlak veren savaş sonucunda hem maddi hem de manevi alanında önemli kayıplara sebep oldu. Osmanlı Devleti, Avusturya-Macaristan ve Almanya’nın yanında savaşa katıldı. Birden fazla cephede savaşan Osmanlı İmparatorluğu için önemli cephelerden birisi de hiç kuşkusuz Irak Cephesi’dir. Yenilmez, kırılmaz denilen İngilizlerin büyük lojistik ve silahlarına rağmen Osmanlı Devleti burada önemli bir zafer elde etti.

İNGİLİZLER ARAP YARIMADASI’NDA

Osmanlıların Karadeniz’de Rus limanlarına saldırıp fiilen I. Dünya Savaşı’na girmeleri İngilizlere Irak’a çıkmak için bekledikleri fırsatı verdi. 5 Kasım 1914’te savaş ilan eden İngilizler bir gün sonra donanma eşliğinde Şattü’l – Arap girişindeki Fav Yarımadası’nda asker çıkardılar. Aynı sıralarda Şattü’l – Arap’a paralel biçimde Behemşir kanalından ilerleyen bir gemi de Muhammaara’ya bir müfreze çıkararak her iki bölgenin Basra ile bağlantısını kopardı.

KUTÜ’L – AMARE’DE YÜKSELEN OSMANLI SANCAĞI

Irak’taki faaliyetlerin başarısız olması Mart ayı ortasında itibaren İngiliz kamuoyunun da dikkatini bu önemli bölgeye çekmişti. Avam Kamarası ise yetersiz kuvvetlerle Irak Seferi’ne başlanmasından ötürü İngiliz Hükümetini eleştirmekteydiler. Hükümet buna karşılık gerekli tedbirlerin alındığını belirterek eleştirileri bastırıyordu. 29 Nisan 1916 yılında Türklerin muzaffer bir edayla çarpıştıkları Kutü’l Amare zaferi, destansı bir hikâyenin adıdır.

Bu istatistiklere rağmen savaşı kazanan taraf Osmanlı Devleti oldu

İngilizlerin ders kitaplarından bile çıkarttıkları bu savaş, Osmanlı Devleti’nin prestijini de uluslararası boyutta yükseltti. Enver Paşa’nın amcası Mirliva Halil Paşa (Kut) 9. Kolordu Komutanlığı görevine getirildi. Oldukça iyi savaşçı özelliklere sahip olan Mirliva Paşa, askerlerine doğru komutlar ve taktikler vererek savaşın kazanılmasında önemli pay sahibi oldu. 100. yılını kutladığımız bu tarihi zafer, İngilizlerin teslimiyet belgesidir. Bu tarihi zaferden sonra Halil Paşa “KUT” soyadını alarak adını tarihe altın harflerle yazdırdı.

KİTABA DAİR

Erhan Çiftçi, bu çalışmasıyla önemli bir boşluğu doldurdu. Fotoğraflar ve belgelerle donatılan kitap, kitapseverlerin keyifli bir şekilde okumasına yardımcı oluyor. Öte yandan sade ve anlaşılır bir üslup benimseyen Çiftçi, okurları sıkmayarak onları tarihi yolculuğa çıkartıyor. Hülasa tarihimiz için fevkalade önem arz eden Kutü’l Amare zaferini daha iyi anlayabilmek için kitabı okumanızı tavsiye ediyorum.

Kitabı satın almak için aşağıdaki linki tıklayın:

İDEFİX

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]