Eric Hazan’ın tarihe ışık tutan kitabı: Fransız Devrimi Tarihi

Dünyanın önde gelen entelektüellerinden sayılan Eric Hazan’ın Fransız Devrim Tarihi adlı kitabı Say Yayınları tarafından yeniden basıldı. İlk baskısı 2015’te yapılan kitap, çok okunan tarihi eserlerin başında geldi.

Paris’te Filistin asıllı annenin ve Mısır asıllı Yahudi bir babanın oğlu olarak 1936’da doğan ünlü tarihçi Eric Hazan, genç yaşında politikayla tanıştı, Cezayir’in Bağımsızlık Savaşı sırasında Ulusal Kurtuluş Cephesi’ne katıldı. Yazarın, “Demokrasi Ne Âlemde”, “Anti – Semitizm Üzerine”, gibi değerli eserleri daha önce Türkçeye kazandırıldı.

İMPARATORLUKLARIN YIKILMASI

Yazarın Fransız İhtilali’ni ele alan kitabından küresel devrimin ana hatlarını bulmak mümkün. Hiç kuşkusuz dünya tarihini yeniden şekillendiren, çağ açıp kapatan Fransız Devrimi’yle birlikte pek çok değişiklik baş gösterdi.

18. yüzyıl sonunda başta Fransa olmak üzere kısa sürede Avrupa’ya ve daha sonra bütün dünyayı etkisi altına alarak akislerini göstermiştir. İmparatorluklarla yönetilen devletlerin yıkılmasını hızlandıran ihtilalin sonucunda pek çok devlet bağımsızlığını ilan ederek, dünya siyasetinde yerini aldı.

YAYILAN MİLLİYETÇİLİK AKIMI

Osmanlı İmparatorluğu da Avrupa’da yayılan milliyetçilik akımından nasibi alarak zayıflama sürecine girdi. Nitekim Osmanlı Devleti, bünyesinde birden fazla milleti barındırarak varlığını sürdürmüştür. Fakat 1789’da patlak veren devrimle beraber siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve sanatsal anlamda birtakım değişiklikler meydana geldi.

Tarihçi Eric Hazan

Fransız İhtilali’nden sonra mutlak monarşi yıkılarak yerine, Cumhuriyet rejiminin kurulduğu tarihi andır. Öte yandan Roma Katolik Kilisesi’nin ciddi reformlara gitmeye zorlandı, Avrupa ve Bat dünyası için fevkalade bir dönüm noktasıdır.

Sosyal bir akım olan Fransız Devrimi’ne giden yolda halkın bilinçlenmesi önemli rol oynamıştır. İnsanlar, kralı tanımayarak yönetime ortak olmak istediler.Aydınlanma çağı olarak bilinen Fransız Devrimi’yle birlikte kitlesel kitap okuma eylemleri başlamıştı.

Peki, Fransa bu devrimi nasıl gerçekleştirdi?

AYDINLARLA BAŞLAYAN İHTİLAL

Fransa’da dönemin ileri gelen aydın ve fikir insanlarının öncülüğünde başlayan düşünsel alt yapı topluma sirayet ederek kısa sürede kabul gördü. Descartes, aklın ve özgür düşünceye atıfta bulunarak meşaleyi yakanlardan oldu.

Sosyolog Montesquieu ise vatandaşların vekiller aracılığıyla yönetime dâhil edilmesi gerektiğini savunmuştur. “Toplum Sözleşmesi” kitabının yazarı J.J Rousseau da bütün insanların eşit olduğunu, hiçbir zümrenin diğeri üstünde tahakkümü olmadığını ve halkın mutlaka yönetime dâhil edilmesi fikrinin ateşli savunucusu oldu.

Descartes

Aydınların toplumda kabul gördüğü fikirlerle Fransız Devrimi’nin yapı taşları döşenmiştir. Dolasıyla aydınların öncülüğünde gerçekleştirilen ihtilalin sonuçları geniş zaman dilimini kapsamaktadır.

Yazar Eric Hazan, dünya tarihinde önemli olaylardan olan Fransız İhtilali’ni bütün ana bileşenleriyle masaya yatırıyor. Özellikle tarih severler için müthiş kaynak özelliği olan kitap, her kütüphanede, kitaplıkta bulunması gerekenlerden.

Eric Hazan, okuyucuları bilgi doyumluğuyla baş başa bırakıyor.

Yazar: Eric Hazan

Yayınevi: Say Yayınları

Fransızcadan çeviren: Nazlı Ceyhan Sümter

Baskı yılı: 2015

Türü: Tarih

Syf: 456

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