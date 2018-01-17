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Erich Maria Remargue'nin 'Cenneteki Gölgeler' kitabı çıktı

Anlattıklarının gerçekliği ile insanın canını acıtan fakat bir yandan da küçük şeylerle mutlu olmayı öğreten yazar Erich Maria Remarque Everest Yayınları’ndan çıkıyor.

Haber Merkezi | 17.01.2018 - 09:56..
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Savaşın ve göçmenliğin ruhunu en iyi yansıtan yazarlardan biridir Erich Maria Remarque.

TARİHİ YOLCULUK

Birinci Dünya Savaşı’nı anlattığı ilk romanı "Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok" ile okurlarını çıkardığı yolculuk, İkinci Dünya Savaşı’nın son dönemini anlattığı"Cennetteki Gölgeler "ile sona erer.

Erich Maria Remargue'nin 'Cenneteki Gölgeler' kitabı çıktı

Romanda, toplama kampından sağ çıkan, geçerli pasaportları olmadığı için ülkeden ülkeye kaçan, sonunda yolları Amerika’da kesişen mültecilerin tedirginlikleri, savaşını sonunu bekleyişleri ve hayata tutunma çabaları anlatılır. Amerika savaştan uzak bir cennettir, mülteciler ise sadece birer gölge…

REMARGUE KİMDİR?

Haziran 1898’de Osnabrück’te doğdu. On sekiz yaşındayken askere alında ve I. Dünya Savaşı’nda Batı cephesine gönderildi. Aynı yıl 31 Temmuz’da ağır yaralanınca askeri bir hastaneye kaldırıldı ve savaşın sonuna kadar burada kalarak görevine devam etti.

Remarque savaş bitince öğretmenlik ve mezar taşı işçiliği gibi çeşitli işlerle uğraştı, 1927’de en çok tanınan romanı Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok’u yazdı, ama kitap ancak 1929’da bir yayıncı bulabildi.

DÜNYADA SES GETİREN ROMAN

Yayınlanır yayınlanmaz Almanya başta olmak üzere tüm dünyada büyük ses getiren roman 1930’da sinemaya uyarlandı. Remarque, 1931’de ilk kitabının devamı niteliğindeki Dönüş Yolu’nu tamamladıktan sonra İsviçre’ye, yaklaşık on yıl sonra da Amerika’ya taşındı.

Erich Maria Remargue'nin 'Cenneteki Gölgeler' kitabı çıktı

Remargue

Kendisi, Alman vatandaşlığından çıkarıldı; kitapları Naziler tarafından yakıldı ve kız kardeşi anti-Nazi propogandası yapmaktan suçlu bulunarak idam edildi. Remarque bu süre zarfında İnsanları Sevmelisin, Lizbon’da Gece, Cennetteki Gölgeler gibi eserler versi ve ABD vatandaşı oldu. 1970 yılında hayatını kaybetti.

Yazar: Erich Maria Remargue

Yayınevi: Everest Yayınları

Çeviren: Saffet Günersel

Türü: Roman

Yayım yılı: 2018

Syf: 470

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