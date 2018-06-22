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Erik ağacında 10 çeşit meyve yetişti

Iğdır'da yaşayan bir çiftçi, uyguladığı aşılama tekniği sayesinde tek ağaçta 10 meyve yetiştirmeyi başardı.

AA | 22.06.2018 - 15:48..
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Merkeze bağlı Kasımcan köyünde yaşayan çiftçi Seyfettin Kamacı, yurt dışından gelen bir misafirinden öğrendiği aşılama tekniğini bahçesinde bulunan ağaçlara uyguladı. Bahçesindeki erik, üzüm ve dut ağaçlarını aşılayan Kamacı, bu sayede erik ağacından 10, üzüm ve dut ağaçlarından da üçer çeşit meyve elde etti.

ERİKTEN KAYISIYA KADAR BİRÇOK MEYVE VAR

Kamacı, bahçesindeki erik ağacına 2 yıl önce can erik, kara erik, alça, nektarin, Bursa şeftalisi, sarı erik, Japon eriği, ordubad kayısısı, şalak kayısısı ve ak kayısı dalları aşıladı. Ağaçtaki tüm türler bir süre sonra yetişerek meyve verdi.

Erik ağacında 10 çeşit meyve yetişti

"GELECEK YIL 20 ÇEŞİT KATARIM"

Aşılamayı apartman şeklinde, üst üste yaptığını anlatan Kamacı, şunları kaydetti: "Şimdiye kadar ilk denediğimde 10 tür yetiştirdim. İstersem 100 çeşit yetiştiririm. Büyük bir ağacı budayıp ne kadar aşı yaparsam hepsi tutuyor. Şimdi adam apartmanda yaşıyor veya bahçesi küçük, bu adam çeşitli meyveler istiyor. Her meyveden bir ağaç dikmek zorunda değil. Kayısı ağacını farz edelim, güzelce budarsın, her birine bir meyve aşısı yaparsın. Şimdi benim ağacımda 10 çeşit meyve var, gelecek yıl buna 20-30 çeşit katarım."

Erik ağacında 10 çeşit meyve yetişti

Erik ağacında 10 çeşit meyve yetişti


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