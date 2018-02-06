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Erin Bow’un 'Gölgesiz Kız' kitabı raflarda

Kanadalı kadın yazar Erin Bow’un 'Gölgesiz Kız' adlı romanı, Artemis Yayınları tarafından yayımlandı.

Haber Merkezi | 06.02.2018 - 11:07..
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Yazarın Gölgesiz Kız kitabı, Ali Barutçuoğlu çevirisyle kitapseverlerle buluştu.

Uzun yıllarını bilime adadıktan sonra, artık yazma tutkusunu daha fazla erteleyemeyeceğini anlayan Kanadalı yazar Erin Bow’un ilk kitabı Gölgesiz Kız, Artemis okurlarıyla buluşuyor.

Erin Bow’un 'Gölgesiz Kız' kitabı raflarda

Göz kamaştırıcı bir hayal gücünün ürünü şiirsel bir masal. Komedi ve dram, neşe ve keder bir arada. Tıpkı hayat gibi.

Yazar: Erin Bow

Yayınevi: Artemis Yayınları

Çeviren: Ali Barutçuoğlu

Türü: Roman

Baskı yılı: 2018

Syf: 320

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