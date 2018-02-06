Erin Bow’un 'Gölgesiz Kız' kitabı raflarda

Yazarın Gölgesiz Kız kitabı, Ali Barutçuoğlu çevirisyle kitapseverlerle buluştu.
Uzun yıllarını bilime adadıktan sonra, artık yazma tutkusunu daha fazla erteleyemeyeceğini anlayan Kanadalı yazar Erin Bow’un ilk kitabı Gölgesiz Kız, Artemis okurlarıyla buluşuyor.
Göz kamaştırıcı bir hayal gücünün ürünü şiirsel bir masal. Komedi ve dram, neşe ve keder bir arada. Tıpkı hayat gibi.
Yazar: Erin Bow
Yayınevi: Artemis Yayınları
Çeviren: Ali Barutçuoğlu
Türü: Roman
Baskı yılı: 2018
Syf: 320
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