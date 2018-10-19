Batı Antarktika’da yüzeyin altında inceleme yapmak isteyen bilim insanları, buzula aşırı hassas özellikte sismik sensörler yerleştirdi.

Ancak bilim insanları araştırma sırasında buz tabakasında daha önce duymadıkları bir ses belirledi. Ross buz tabakası erirken duyulan ses, bilim insanlarının ifadesiyle “tuhaf”tı.

FARKLI FREKANSLARDA SESLER

Bilim insanları, rüzgar ve erimenin etkisiyle buz tabakasının yüzeyindeki parçaların titreştiğini ve bu “tuhaf” sesin ortaya çıktığı sonucuna vardı.

Buz tabakası, neredeyse sürekli olarak farklı frekanslarda ses çıkarıyor.

Eriyen buzulların sesleri kaydedildi VİDEO