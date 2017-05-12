Erkal'ın ölümü Tatlıses'i yasa boğdu

Sanatçı İbrahim Erkal, akşam saatlerinde hayatını kaybetti. İbrahim Erkal'ın vefat haberinin duyulmasının ardından bazı sanatçılar üzüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

PAYLAŞIMLAR ARDI ARDINA GELDİ

Önceki gün beyin ölümü gerçekleşen sanatçı İbrahim Erkal, dün akşam satlerinde kalbinin de durması sonucu hayatını kaybetti. İbrahim Erkal'ın doktoru, sanatçının 22:10'da kalbinin durduğunu açıkladı. Ölüm haberinin duyulmasının ardından sanatçılar sosyal medyada İbrahim Erkal için paylaşımlar yaptı.

TATLISES YÜREKLERİ DAĞLADI

İbrahim Tatlıses'in yakın arkadaşı İbrahim Erkal için yaptığı paylaşım dikkat çekti. İbrahim Tatlıses, paylaştığı fotoğrafın altına şöyle yazdı: "Benim yüreği güzel, kendi güzel, sanatı güzel kardeşim... Üzüntüden kahroldum.... İbrahim Erkal kardeşime yüce RABBİM'den rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dilerim. Allah evlatlarına uzun ömür versin... Mekanın cennet olsun canısı... Sevgili Adaşım İbrahim Erkal."