Erkan Kolçak Köstendil Cansu Tosun'u istiyor

FOX’ta geçtiğimiz yıl yayınlanan ‘Familya’ dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil evleniyor. Yaz aylarında yurt dışı tatiline çıkan ikili, mutluluklarını sosyal medyadan takipçileriyle paylaşmıştı. Beraberliklerinde bir yılı geride bırakan Tosun ve Köstendil geçtiğimiz günlerde evlenme kararı aldı.

iLK ADIMI ATACAKLAR

Köstendil, önümüzdeki birkaç gün içinde Antalya’ya giderek, oyuncuyu ailesinden isteyecek. Köstendil’e kız istemede ailesinin dışında birkaç arkadaşı da eşlik edecek.