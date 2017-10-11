taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.394
USD
3,7094
EURO
4,3839
ALTIN
153,61
PETR
56,6700

Erkan Kolçak Köstendil Cansu Tosun'u istiyor

Erkan Kolçak Köstendil, bir yıldır birlikte olduğu kendisi gibi oyuncu sevgilisi Cansu Tosun’u ailesinden istemek için Antalya’ya gidiyor.

11.10.2017 - 08:14
  1. Haberler
  2. Magazin

FOX’ta geçtiğimiz yıl yayınlanan ‘Familya’ dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil evleniyor. Yaz aylarında yurt dışı tatiline çıkan ikili, mutluluklarını sosyal medyadan takipçileriyle paylaşmıştı. Beraberliklerinde bir yılı geride bırakan Tosun ve Köstendil geçtiğimiz günlerde evlenme kararı aldı.

Erkan Kolçak Köstendil Cansu Tosun'u istiyor

iLK ADIMI ATACAKLAR

Köstendil, önümüzdeki birkaç gün içinde Antalya’ya giderek, oyuncuyu ailesinden isteyecek. Köstendil’e kız istemede ailesinin dışında birkaç arkadaşı da eşlik edecek.

İlginizi Çekebilir
Gonca Akkuş'tan Ebru Şallı’ya 70 binlik dava
Evli işadamı Uğur Akkuş ile görülen Ebru Şallı hakkında 2. kadın suçlaması yapıldı.
İranlı kadınlar Alişan'a evlenme teklifi etti
İran’da arkadaşının restoran açılışına giden Alişan, 11 kadından evlenme teklifi aldı.
Taksici Gözde Kansu'yu dolandırdı
Oyuncu ve sunucu Gözde Kansu, nasıl dolandırıldığını sosyal medya hesabından anlattı.
Sıfır makyaj Serenay Aktaş
Survivor'dan elendikten sonra oyunculuk hedefine yönlenen Serenay Aktaş'ın makyajsız fotoğrafını çok beğenildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
John Bass'ın davetine kimse katılmadı

John Bass'ın davetine kimse katılmadı

145
Kılıçdaroğlu'nun İdlib çelişkisi

Kılıçdaroğlu'nun İdlib çelişkisi

306
Rüzgar Erkoçlar ile Tuğba Beyazoğlu kavga etti

Rüzgar Erkoçlar ile Tuğba Beyazoğlu kavga etti

52
Messi Arjantin'i Dünya Kupası'na taşıdı

Messi Arjantin'i Dünya Kupası'na taşıdı

9
Sırp bakan Türkçe türkü söyledi

Sırp bakan Türkçe türkü söyledi

80
CHP'de delege seçiminde arbede yaşandı

CHP'de delege seçiminde arbede yaşandı

34
Can Dündar vatan hainliğini sevdi

Can Dündar vatan hainliğini sevdi

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM